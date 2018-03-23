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İstanbul ve İzmir'de çamur yağmuru

İstanbul ve İzmir'de toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağması sonucu birçok araç çamurla kaplandı.

İHA | 23.03.2018 - 10:01..
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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah araçlarının çamurla kaplı olduğunu görenler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

İstanbul ve İzmir'de çamur yağmuru

İZMİR'DE TOZ TAŞINMASI

İzmir'de de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı. Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma olduğu gözlemlendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu  Bölgesi'nde yaşanan ve "toz taşınması" denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir'de  de etkili olduğunu bildirdi.

Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu  Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.

İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini bildiren yetkililer,  havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini  ifade etti.

İstanbul ve İzmir'de çamur yağmuru

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı  Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara'da etkili olmaya devam edeceğini belirtmişti.

İstanbul ve İzmir'de çamur yağmuru

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