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İstanbul, yarıyıl tatilinin ilk haftası kar bekliyor

Yarın sabaha kadar karayel fırtınası ve yağışın etkili olacağı İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselecek.

AA | 18.01.2018 - 13:08..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

İstanbul, yarıyıl tatilinin ilk haftası kar bekliyor

YAĞIŞIN CİNSİ VE MİKTARI TESPİT EDİLEBİLİYOR

Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin AA muhabirin soruların yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün sabah saatlerinde başlayan lodos fırtınasının bu sabahtan itibaren karayele döndüğünü söyledi.

RÜZGAR HIZLI ESECEK

Bugün ve yarın sabaha kadar bölgede karayel fırtınasının etkili olacağını dile getiren Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.

TÜM HAVA OLAYLARINI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ

Bugünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.

Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi.

İstanbul, yarıyıl tatilinin ilk haftası kar bekliyor

DOĞU ANADOLU'DA KAR, DOĞU AKDENİZ'DE SEL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı.

Kocaman, rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.

KUVVETLİ SOĞUMA GELİYOR

Ahmet Kocaman, yarın eğitim ve öğretimde yarıyıl tatilinin başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış yok. Parçalı bulutlu bir hava. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında olacak. Ama pazar gününden itibaren yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını bekliyoruz. Yarıyıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden itibaren daha net olarak çocuklara söyleyebiliriz."

KAR YAĞIŞI TATİLDE BAŞLAYACAK

Kocaman, önümüzdeki hafta Anadolu'nun çoğu yerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve kuvvetli kar yağışı görüldüğünü anlatarak, yarıyıl nedeniyle özel araçlarıyla tatile çıkan vatandaşların buzlanma nedeniyle kar lastiği, çekme halatı ve zincir gibi gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

Geçen yıl 6 Ocak'ta İstanbul'a kar yağışının yaşandığını anlatan Kocaman, bu yılın ise sıcak geçtiğini, yağışların ise mevsim normallerinde olduğunu dile getirdi.

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