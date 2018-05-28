İstanbul yeni havalimanı 26 şeritli yollarla çevrilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu ve Avrupa tarafındaki devamı olan Kuzey Marmara otoyolu projesinin yapım çalışmalarını inceledi. Bakan Arslan, tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"PROJELERİN TOPLAM BEDELİ 1 BUÇUK MİLYAR LİRA"

Bakan Arslan Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilerleyişi hakkında da rakamsal bilgiler verdi. TEM’e ve E-5 bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu ile şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yeni havalimanımızın İstanbul bağlantıları çerçevesinde bulunduğumuz şantiye özellikle yeni havalimanı-Hasdal bağlantısının yapıldığı D-20 projemizin doğu aksı. Bu proje kapsamında biz 3 gidiş 3 geliş olarak 14 km’lik gövdeyi geçen yılsonu itibariyle hizmete sunmuştuk ve mevcut Çatalca’ya giden yolun bağlantısını da sağlamıştık. Ancak şimdi bulunduğumuz noktada hem 14 km’lik ana gövde hem 5.5 km’lik 2 gidiş 2 geliş olmak üzere yan yollar hem de 16 km’lik köprülü kavşak bağlantılarımız ve bunun yanı sıra 6 adet köprülü kavşağımızı da çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 30 milyon metreküp kazı yapılmış olacak. 6 bin 418 metrelik toplam 13 adet viyadük bitirilmiş olacak. Yaklaşık bin 481 metrelik 12 adet büyük sanat yapısını tamamlamış olacağız. Birçok kuru menfezimiz olduğu gibi 1 milyon 370 ton da soğuk ve sıcak asfalt karışımı kullanılmış olacak. Az önce saydığım projelerin tamamının toplam bedeli 1 buçuk milyar TL." dedi.

"ÜÇÜNCÜ AKS EKİM AYINDA BİTİRİLECEK"

Ayrıca Arslan, "Amacımız, yeni havalimanımızın şehir merkezine bağlantılarını kolaylaştırmak. Bu projenin tamamı bu sene Ağustos ayı içerisinde bitmiş olacak. Şu anki ilerlememiz yüzde 80 mertebesinde. Aynı zamanda havalimanımızı Çatalca istikametinde, Çatalca çevre yolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece’ye, TEM’e ve E-5’e bağlayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki ilerlememiz de yüzde 70 mertebelerinde. Üçüncü projemiz ise hepinizin malumu Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilk etabıyla birlikte Odayeri’ne kadar geliyor. Biz Odayeri’nden havalimanına kadar olan 6 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilk etabını da bitirmiş olacağız. 4 gidiş 4 geliş otoyol, 4 gidiş 4 geliş yan yol olmak üzere 6 km’yi daha bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey Marmara Otoyolu’nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Odayeri üzerinden Mahmutbey’e, TEM’e ve E-5’e bağlantısını da oluşturmuş olacağız. Böylece üçüncü bir aksı daha Ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız." diye konuştu.

26 ŞERİTLİ YOL

Havalimanı ve otoyol projelerinin planlanan tarihlerde hizmete girmesi konusunda hiçbir aksaklığın yaşanmadığını da ifade eden Bakan Arslan, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu bağlantılar çerçevesinde üstten baktığınızda havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz. Gerek anayol gerek yan yollar dahil olmak üzere 26 şerit. Bu kadar önemli, büyük havalimanını yapıyorken ve bu havalimanına başlangıçta 90 milyon yolcuyu getirip götürmeyi hedefliyorken bu kadar yol ihtiyacımız olacağına hiç kimsenin şüphesi yok. Ülkemiz için çok önemli olan, dünya sivil havacılığı için çok önemli olan İstanbul yeni havalimanının 29 Ekim 2018’de hizmete girmesiyle ilgili en ufak bir eksikliğimiz en ufak bir aksaklığımız yok. Her türlü hazırlığı yaptık. Karayolları çalışmalarımız da istediğimiz gibi ilerlemekte." dedi.