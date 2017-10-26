İstanbul Yeni Havalimanı bitiyor planlar değişiyor

Almanya'nın Türkiye düşmanlığını arttıran İstanbul Yeni Havalimanı'nın 1 yıl içinde açılması bekleniyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 2018 içinde açılacak olmasından dolayı, Atatürk Havalima'nın geleceği hakkında planlamalar yapılmaya başlandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN GELECEĞİ İÇİN PLANLAMA BAŞLADI

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre DHMİ, Atatürk Havalimanı kira sözleşmesinin döneminden erken sonlandırılması durumunda olası kar kaybının tespiti rapor ve değerlendirme işini ihale edecek.

DHMİ, İstanbul Yeni Havalimanın hizmete girmesi ile birlikte genel havacılık faaliyetleri için kullanılması beklenen Atatürk Havalimanı'nın geleceğine dönük planlamalarına başladı.

AÇILIŞ 29 EKİM 2018'DE

Bu amaçla DHMİ, Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminalleri ile katlı otopark ve genel havacılık terminalinin işletme haklarının kiralama suretiyle verilmesine ilişkin kira sözleşmesinin döneminden erken sonlandırılması durumunda olası kar kaybının tespiti rapor ve değerlendirme işini ihale edecek.

21 Aralık'ta gerçekleştirilecek ihalenin süresi iş başlama tarihinden itibaren 18 ay olarak belirlendi. TAV tarafından işletilen Atatürk Havalimanı'nın işletme süresi 3 Ocak 2021'de biterken İstanbul Yeni Havalimanı ise 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanıyor.