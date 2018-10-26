İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı, 29 Ekim'de hizmete girecek.

Bu proje de 3. Köprü, Kanal İstanbul ve nükleer enerji santralleri projeleri gibi Türkiye düşmanlarının hedefindeydi.

Önü açık bu ülkenin yolunu kesmek için yakıp yıktılar. Hatta pek çok defa farklı şekillerde darbe girişimlerinde bulundular.Geldiğimiz noktada, engellenmek istenen projelerin hedeflendiği gibi inşa edildiğini iftiharla söyleyebiliyoruz.

İstanbul Yeni Havalimanı reklam filmi

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

KANAL İSTANBUL

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞA HALİNDE