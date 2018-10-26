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İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

İstanbul'u Asya ve Avrupa'nın tek ulaşım merkezi haline getirecek projeyi istemeyenler büyük bir savaş vermişti. Başaramadılar. İstemedikleri tüm projeler hayata geçiyor.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 16:46..
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İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı29 Ekim'de hizmete girecek.

Bu proje de 3. Köprü, Kanal İstanbul ve nükleer enerji santralleri projeleri gibi Türkiye düşmanlarının hedefindeydi.

Önü açık bu ülkenin yolunu kesmek için yakıp yıktılar. Hatta pek çok defa farklı şekillerde darbe girişimlerinde bulundular.Geldiğimiz noktada, engellenmek istenen projelerin hedeflendiği gibi inşa edildiğini iftiharla söyleyebiliyoruz.

İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

İstanbul Yeni Havalimanı reklam filmi

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

KANAL İSTANBUL

İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞA HALİNDE

İstanbul Yeni Havalimanı büyük mücadelenin ardından açılıyor

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