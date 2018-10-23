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İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı, 1,3 milyon metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binasına sahip olacak.

AA | 23.10.2018 - 07:57..
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İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

İlk etabı hizmete açıldığında günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanının son hali görüntülendi.

Yeni nesil güvenlik teknolojisinin kullanılacağı İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer radarları, plaka ve yüz tanıma sistemleri bulunacak.

İstanbul Yeni Havalimanı havadan görüntülendi VİDEO

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İstanbul'un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları 2014'ün ilk yarısında tamamlandı. Bu kapsamda oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis görev yapıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı göz doldurdu

GÜVENLİKTE SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak.

Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek.

Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek.

Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.

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