İstanbul Yeni Havalimanı yurtdışında da ses getirdi

İstanbul'un yeni havalimanı ile ilgili bir yazı yazan Dyrk Scherff, İstanbul'un yeni havalimanı için “dünya hava trafiğinin kalbi burada atacak” ifadelerini kullandı.

Scherff, İstanbul Havalimanı'nın konumunun iyi olduğunu projeyi Avrupa’dan Asya’ya uçarken aktarma yapacak yolcular için ideal bir durak olarak tanımladı.

90 MİLYONLUK YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

Haberde, Stuttgart, Köln veya Hamburg’da oturanların bir konuma uçarken aktarma yapması gerekliliğine vurgu yapılırken, Türkiye üzerinden uçulduğunda zaman kaybının ve maliyetin daha az olacağına dikkat çekiliyor.

Ayrıca bu yeni havalimanının birinci aşaması bittiğinde 90 milyonluk yolcu kapasitesine ulaşarak dünyanın en büyük havacılık merkezi olacağı görüşünü okuyucularıyla paylaşıyor.

FRANKFURT HAVALİMANI KONUMUNU KAYBETMEKTEN KORKUYOR

İstanbul Yeni Havalimanı’nın devreye girmesi ile birlikte Frankfurt Havalimanı’nın konumunu kaybetmekten korktuğunun belirtildiği yazıda, dünyayı havadan birbirine bağlayacak merkez için, tamamlandığında 200 milyon ve daha fazla yolcuya hizmet verileceği belirtiliyor.