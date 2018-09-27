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İstanbul Yeni Havalimanı'nda ORAT başladı

Türkiye'nin son gözdelerinden İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.

DHA | 27.09.2018 - 22:49..
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İstanbul Yeni Havalimanı'nda ORAT başladı

29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki yolcu testine bin kişi katıldı. Yapılan test başarıyla tamamlandı.

TEST 2 UÇAKLA YAPILDI

Büyük açılış için sayılı günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT)’ başladı.

Havalimanında yapılan ilk testte gerçek çalışanlardan oluşan bin kişi, 2 bin bagaj, 2 uçak ve 50 yer hizmetleri ekipmanları yer aldı.

İlk yolcu testi gerçekleştirildi VİDEO

ALTYAPIDAN GÜVENLİK NOKTASINA KADAR TEST EDİLDİ

Başarıyla geçen ilk testte yolcular önce İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk güvenlik kontrol noktasında geçerek check-in noktalarına ulaştı.

Yolcuların check-in işleminin ardından körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmek için son kontrol noktasına gelmesiyle birlikte test başarıyla tamamlandı.

Test sırasında bilgi işlem alt yapısı, güvenlik noktaları, bagaj gönderme sistemleri, kontuarlar, uçuş bilgi ekranları test edildi.

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