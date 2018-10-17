İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

Mart 2018'den başlayarak 7 ay devam eden ve eylül sonunda tamamlanan eğitimler sonrası ORAT'ın geniş kapsamlı deneme operasyonuna başlandı.

3 BİN KİŞİLİK DENEME

İlk denemede bin kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi.

3 THY UÇAĞI İNİŞ YAPTI

3 bin kişilik ikinci deneme için THY'ye ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 adet uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı.

Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi. Bu deneme, 29 Ekim'deki açılış öncesindeki son deneme oldu.