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İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

Bir havalimanının operasyona başlamadan önceki en önemli unsurlarından sayılan Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci, İstanbul Yeni Havalimanı'nda denendi.

AA | 17.10.2018 - 15:40..
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İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

Mart 2018'den başlayarak 7 ay devam eden ve eylül sonunda tamamlanan eğitimler sonrası ORAT'ın geniş kapsamlı deneme operasyonuna başlandı.

3 BİN KİŞİLİK DENEME

İlk denemede bin kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

3 THY UÇAĞI İNİŞ YAPTI

3 bin kişilik ikinci deneme için THY'ye ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 adet uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

Deneme, havalimanındaki operasyon sürecinde yer alacak paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 2 bine yakın personelin katılımı ve 9 bin bagajla başarı ile gerçekleştirildi. Bu deneme, 29 Ekim'deki açılış öncesindeki son deneme oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

İstanbul Yeni Havalimanı'nda son deneme

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