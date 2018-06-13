İGA'nın açıklamasına göre, Türkiye tarihinden önemli isimlere yer verilen reklam filminde, havalimanının havacılık sektöründe kuralları yeniden yazdığına vurgu yapılıyor.

"DÜNYADA KURALLARI KİM KOYUYOR"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın temel atma töreninden günümüze kadar geçen 3,5 yıllık görüntülerin hızlandırılmış olarak verildiği reklam filmi, "Sahi, dünyada kuralları kim koyuyor?" söylemiyle Türk insanının çalışkanlığına vurgu yapılıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE VURGUSU

Reklam filminde, Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihine ve bugüne kadar gelen unutulmaz anlar ve kişiler, başarıları ile ön plana çıkarılıyor.

"Bir insan kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldıramaz demişlerdi" söylemiyle Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, "Dünyanın uzak dediği yerden çıkan bir çocuk bilimde kuralları değiştiremezdi" ifadesiyle Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, "Gemiler sadece suda gider" söylemiyle Fatih Sultan Mehmet, "Tüm umudunu yitirmiş bir ülke küllerinden doğup da tüm dünyaya kafa tutamazdı" söylemiyle Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Başkalarının koyduğu kuralları hiçbir zaman kabul etmedik" söylemiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vurgu yapılıyor.