taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.504
USD
4,6346
EURO
5,4667
ALTIN
193,22
PETR
76,0200

İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gelinen son durum "Havacılık sektöründe kuralları yeniden koyuyoruz” teması ile yayınlanan yeni reklam filmiyle gösterildi.

AA | 13.06.2018 - 16:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

İGA'nın açıklamasına göre, Türkiye tarihinden önemli isimlere yer verilen reklam filminde, havalimanının havacılık sektöründe kuralları yeniden yazdığına vurgu yapılıyor.

"DÜNYADA KURALLARI KİM KOYUYOR"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın temel atma töreninden günümüze kadar geçen 3,5 yıllık görüntülerin hızlandırılmış olarak verildiği reklam filmi, "Sahi, dünyada kuralları kim koyuyor?" söylemiyle Türk insanının çalışkanlığına vurgu yapılıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE VURGUSU

Reklam filminde, Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihine ve bugüne kadar gelen unutulmaz anlar ve kişiler, başarıları ile ön plana çıkarılıyor.

"Bir insan kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldıramaz demişlerdi" söylemiyle Milli Halterci Naim Süleymanoğlu, "Dünyanın uzak dediği yerden çıkan bir çocuk bilimde kuralları değiştiremezdi" ifadesiyle Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, "Gemiler sadece suda gider" söylemiyle Fatih Sultan Mehmet, "Tüm umudunu yitirmiş bir ülke küllerinden doğup da tüm dünyaya kafa tutamazdı" söylemiyle Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, "Başkalarının koyduğu kuralları hiçbir zaman kabul etmedik" söylemiyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vurgu yapılıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

İstanbul Yeni Havalimanı'nın son reklam filmi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

377
Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

430
Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

164
Bloomberg'in 24 Haziran anketi

Bloomberg'in 24 Haziran anketi

253
Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

138
Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

87
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM