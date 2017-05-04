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İstanbul'a 10 teleferik hattı inşa edilecek

İBB, 2019 yılına kadar 10 teleferik hattı inşa etmeyi planlıyor.

04.05.2017 - 15:55
  1. Haberler
  2. Projeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni teleferik projeleri için harekete geçti. 2019 yılına kadar 10 teleferik hattı yapılacak.

İstanbul'a 10 teleferik hattı inşa edilecek

10 TELEFERİK HATTI BELİRLENDİ

Yapılması planlanan 10 teleferik hattı şu şekilde: Sultanbeyli Gölet - Aydos Teleferik Hattı, Beykoz Sultaniye Parkı - Karlıtepe Teleferik Hattı, Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk Teleferik Hattı.

İstanbul'a 10 teleferik hattı inşa edilecek

Beykoz Çayırı - Hz. Yuşa Tepesi Teleferik Hattı, Miniatürk-Alibeyköy Teleferik Hattı, D100 - Yakacık - Aydos Teleferik Hattı, Büyükçekmece Sahil - Tüyap Teleferik Hattı, Kayışdağı Teleferik Hattı, Kınalıada Teleferik Hattı, Akşemsettin - Gaziosmanpaşa - Rami Teleferik Hattı.

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