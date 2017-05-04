İstanbul'a 10 teleferik hattı inşa edilecek

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası

1 Orkide bakımı nasıl yapılır? Sağlığı için ihtimam gerektiren orkideler için bakım önerileri...

2 Cumhurbaşkanı, Akar'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Külliye'de kabul etti.

3 Gökkuşağı nasıl oluşur Gökkuşağının oluşması için yağmur damlalarının bir arada olması ve güneş ışınlarının yağmur bulutundan geçmesi gerekmektedir.

4 Protez bacaklı çocuğa arkadaşlarından muhteşem karşılama İngiltere'de bacağında sporcu proteziyle okula giden 7 yaşındaki Anu arkadaşları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

5 Facebook gelirlerini artırdı Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve geliri arttı.

6 Çin'de düğün evinin balkonu çöktü Sichuan eyaletindeki bir evin birinci katında düğüne katılmak için gelen davetlilerin başına ilginç bir kaza geldi.