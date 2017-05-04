İstanbul'a 10 teleferik hattı inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni teleferik projeleri için harekete geçti. 2019 yılına kadar 10 teleferik hattı yapılacak.
10 TELEFERİK HATTI BELİRLENDİ
Yapılması planlanan 10 teleferik hattı şu şekilde: Sultanbeyli Gölet - Aydos Teleferik Hattı, Beykoz Sultaniye Parkı - Karlıtepe Teleferik Hattı, Eyüp - Piyer Loti - Miniatürk Teleferik Hattı.
Beykoz Çayırı - Hz. Yuşa Tepesi Teleferik Hattı, Miniatürk-Alibeyköy Teleferik Hattı, D100 - Yakacık - Aydos Teleferik Hattı, Büyükçekmece Sahil - Tüyap Teleferik Hattı, Kayışdağı Teleferik Hattı, Kınalıada Teleferik Hattı, Akşemsettin - Gaziosmanpaşa - Rami Teleferik Hattı.