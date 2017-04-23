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İstanbul’a 5 yeni hat müjdesi

'2016 Yılı Faaliyet Raporu'na göre İstanbul’daki yeni metro hatlarının yakında yapım çalışmalarına başlanacak.

23.04.2017 - 14:18
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İstanbul'da yeni yapılması planlanan metro hatları belli oldu. '2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun oy çokluğuyla onaylandığı ve çalışmaların kısa bir süre içinde başlanacağı açıklandı.

İstanbul’a 5 yeni hat müjdesi

YENİ HATLAR

Başakşehir-Kayaşehir: 6 km

Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme–Halkalı: 9.7 km

Kaynarca-Pendik-Tuzla: 12 km

Çekmeköy-Taşdelen-Sultanbeyli: 17.8 km

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe: 12 km

İstanbul’a 5 yeni hat müjdesi

DEVAM EDENLER

Dudullu- Kayışdağı-İçerenköy- Bostancı: 14.3 km

Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey: 18 km

Mecidiyeköy-Kabataş: 6.5 km

Eminönü-Eyüp-Alibeyköy: 10.1 km

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli: 13 km

Üsküdar–Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe: 20 km

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