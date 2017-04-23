İstanbul’a 5 yeni hat müjdesi

İstanbul'da yeni yapılması planlanan metro hatları belli oldu. '2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun oy çokluğuyla onaylandığı ve çalışmaların kısa bir süre içinde başlanacağı açıklandı.
YENİ HATLAR
Başakşehir-Kayaşehir: 6 km
Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme–Halkalı: 9.7 km
Kaynarca-Pendik-Tuzla: 12 km
Çekmeköy-Taşdelen-Sultanbeyli: 17.8 km
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe: 12 km
DEVAM EDENLER
Dudullu- Kayışdağı-İçerenköy- Bostancı: 14.3 km
Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey: 18 km
Mecidiyeköy-Kabataş: 6.5 km
Eminönü-Eyüp-Alibeyköy: 10.1 km
Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli: 13 km
Üsküdar–Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe: 20 km