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İstanbul'a gelen turist sayısı arttı

İstanbul, eylül ayında 1 milyon 45 bin 896 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

08.10.2017 - 10:25
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istanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul son 9 ayda yaklaşık 8 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

YÜZDE 30 ARTIŞ

Bakanlığın aylık hazırladığı verilere göre, bu yılın eylül ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı. İstanbul, eylül ayında 1 milyon 45 bin 896 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bu yılın ilk 9 ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. İstanbul, ocak-eylül döneminde 7 milyon 997 bin 982 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

ALMANLAR BİRİNCİ SIRADA

İstanbul'a gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Almanya 736 bin 444 kişiyle birinci, İran 636 bin 815 kişiyle ikinci ve Suudi Arabistan 470 bin 557 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

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