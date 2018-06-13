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İstanbul'a güreş lisesi açıldı

Türkiye'de ilk kez Sivas'ta faaliyete geçirilen güreş lisesinin ikincisi İstanbul'da hayata geçirildi.

AA | 13.06.2018 - 14:52..
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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Musa Aydın'ın güreş eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalar sonuçlarını verdi.

İstanbul'daki Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi, yetenek sınavıyla öğrenci alımına başladı. Grekoromen stilde güreş eğitiminin verileceği liseye başvurular 26 Haziran'a kadar yapılabilecek.

YETENEKLİ SPORCULAR KEŞFEDİLİYOR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Biz önce Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) projemizle güreşe yeteneği olan sporcuları tespit edip yetiştirmeye başlıyoruz. Ardından bu çocuklar güreş liselerine gidecekler. Serbest güreş için Sivas, grekoromen için İstanbul olmak üzere iki güreş lisemiz var. Çocuklar hem okuyacaklar hem de bu projelerimiz sayesinde güreş sporunu yapacaklar. Eğer lisenin ardından BESYO'lar da branşlaşırsa çocuklarımız her branşta hem okul hem de sporu aynı anda yürütebilirler. Böylelikle de yetenekli sporcularımız 'okul mu spor mu' ayırımında kalmazlar. Daha önce Sivas'ta yer alan güreş lisemize şimdi de İstanbul'daki Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ekledik. Güreşe ilgisi ve yeteneği olan gençlerimiz bu okula başvurup yetenek sınavına katılabilirler." dedi.

İstanbul'a güreş lisesi açıldı

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