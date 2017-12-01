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İstanbul'a kar geliyor

Çarşamba günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurt genelinde kar yağışı olması bekleniyor. İstanbul'da ise karla karışık yağmur yağacak.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 10:21..
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Hava sıcaklıklarının son günlerde artması yılın son sıcakları olduğu mesajını verdi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta giderek düşecek. Yağmurla başlayacak olan soğuk havalar, çarşamba günü kar yağışıyla devam edecek.

İstanbul'da ise Çarşamba günü karla karışık yağmur yağması bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar geliyor

DON VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Açıklamada, gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinden sürücü ve yayaların dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul'a kar geliyor

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