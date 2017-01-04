İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olmaya başlıyor.

BATI KESİMLERDE YAĞIŞ

Yurdun batı kesimlerinde yağışlar görülecek. Yağışlar Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken kıyı Ege'de, Antalya'da Akdeniz'de yağmur şeklinde olacak. Hakkari çevrelerinde de hafif kar yağışı bekleniyor. Yeni yağışlı sistem perşembe günü etkisini artırıyor. Yurdun tamamında yağışlar görülecek.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Çanakkale'den başlayarak Muğla'ya kadar olan hatta kıyı kesimde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar yağmur şeklinde gerçekleşecek. Sıcaklıkların cuma gününden sonra yurt genelinde hissedilir derecede düşmesi tahmin ediliyor..

KAR YAĞACAK

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, İstanbul'da perşembe sağanak yağış, cuma günü kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 11-10 derece seyreden İstanbul'da cumartesi ve pazar günü sıcaklıklarda büyük düşüş tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI -3 DERECE OLMASI BEKLENİYOR

Pazar günü İstanbul'da gündüz sıcaklığının -2 ila -3 derece olması bekleniyor. Ankara'da da perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

AA'nın haberine göre, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Tunceli ve Bingöl'de akşama kadar aralıklı kar yağışlı, Malatya'da öğleye, Elazığ ve Adıyaman'da ise akşama kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, yağışların ardından havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor. İlgililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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