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İstanbul'a kar geri dönüyor

Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak..

22.01.2017 - 13:49
  1. Haberler
  2. Yaşam
İstanbul'a kar geri dönüyor

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.

SALI'DAN İTİBAREN YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağış cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

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