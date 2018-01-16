İstanbul'a kar yağmamasının nedeni binalar

Her kış döneminde başta öğrenciler olmak üzere karı sevenler İstanbul'a karın yağmasını dört gözle bekliyor. Ancak bu sene beklentiler henüz karşılanabilmiş değil.

Kar yağmama nedenini açıklayan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KAR YAĞIYOR AMA ERİYEREK YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR"

Kadıoğlu şunları söyledi: "Kent ısı adaları, beton yüzeylerle ilgili bir şey. Doğal bitki örtüsünü kaldırıp, onun yerine asfalt, beton koyduğunuz zaman onlar güneş ışığını yanısıtıyorlar ve kentlerde araçlar var. Sobalar, doğalgazla ısıtmalar var. Bunlardan dolayı kentlerde büyük ısı adaları oluşturuyor. Aslında şu anda bizim kafamıza kar yağıyor ama eriyerek yağmura dönüşüyor."

Mikdat Kadıoğlu: İstanbul ısı adasına dönüştü VİDEO

