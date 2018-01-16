taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,7862
EURO
4,6282
ALTIN
162,51
PETR
69,6900

İstanbul'a kar yağmamasının nedeni binalar

Mega kent İstanbul'a beklenen karın bir türlü yağmamasının nedenini İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kentteki binalar ve ısıdan dolayı olarak açıkladı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 18:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
İstanbul'a kar yağmamasının nedeni binalar

Her kış döneminde başta öğrenciler olmak üzere karı sevenler İstanbul'a karın yağmasını dört gözle bekliyor. Ancak bu sene beklentiler henüz karşılanabilmiş değil.

Kar yağmama nedenini açıklayan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı.

"KAR YAĞIYOR AMA ERİYEREK YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR"

Kadıoğlu şunları söyledi: "Kent ısı adaları, beton yüzeylerle ilgili bir şey. Doğal bitki örtüsünü kaldırıp, onun yerine asfalt, beton koyduğunuz zaman onlar güneş ışığını yanısıtıyorlar ve kentlerde araçlar var. Sobalar, doğalgazla ısıtmalar var. Bunlardan dolayı kentlerde büyük ısı adaları oluşturuyor. Aslında şu anda bizim kafamıza kar yağıyor ama eriyerek yağmura dönüşüyor."

Mikdat Kadıoğlu: İstanbul ısı adasına dönüştü VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

488
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

37
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

42
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

167
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

241
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

116
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM