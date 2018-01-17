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İstanbul'a metro müjdesi

Geçtiğimiz günlerde iptal edilen 76,9 kilometrelik 6 metro hattının yerine 60 kilometrelik metro hattının tasarlanması için çalışmalar başladı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 10:59..
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fs

Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir, hatlarının yapımı iptal edilmişti.

İHALE İLANI YAYINLANDI

Projeler, ekonomik olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, tarafından geçtiğimiz günlerde ihale ilanı yayınlandı.

29 OCAK'TA İHALE EDİLECEK

İhale ilanına göre, 60 kilometrelik raylı sistem hattı ile istasyon ve depo sahası gibi yapıların tasarım için danışmanlıkı alınacak. İhale ise 29 Ocak'ta gerçekleşecek.

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