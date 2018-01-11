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İstanbul'a özel spor hastanesi

İstinye'de mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğü'ne ait 126 bin 984 metrekarelik arazi üzerine "Özel Spor Hastanesi" kurulacak.

AA | 11.01.2018 - 07:39..
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20 yıl önce imzalanan protokolle kullanım hakkı İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'ne verilen 126 bin 984 metrekarelik arazi üzerine kurulacak yapılarla ilgili "Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde ele alındı.

Bir bölümü yeşil alan ve İstanbul Boğazı geri ön görünümündeki, üzerinde 3 tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 trap-skeet atış poligonu, misafirhane, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunan araziyle ilgili imar planı değişikliği, İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul'a özel spor hastanesi

Akademi ve hastane yapılacak arazi

SPOR AKADEMİSİ VE SPOR HASTANESİ

Böylece arazi üzerinde, "kentsel ve bölgesel büyük spor alanı" olarak belirlenmiş parselde, spor akademisi ve spor hastanesi yapılmasının önü açılmış oldu.

Konu İBB Meclis oturumunda görüşüldüğü sırada meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. CHP Grubunun ret oyu verdiği konu hakkında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Tabiat varlıkları komisyonu bir öyle, bir böyle karar veriyor ve İstanbul'un imarını bunlar yönetiyor. Halkın kullandığı spor alanı şimdi özel spor hastanesi oluyor. İhtiyaç varsa kamu yapsın spor hastanesini." dedi.

"İSTANBUL'A BİR SPOR HASTANESİ KAZANDIRILIYOR"

Sağ'ın çıkışına cevap veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler ise söz konusu parsel üzerinde emsalin düşürüldüğünü söyledi.

"Meri plan yönünde baktığımızda emsal artışı değil azalması var" diyen Diler, şunları kaydetti:

"Burada, bir spor hastanesi yapılacak. İstanbul’da sporcuların gidebileceği spor hastalıklarına çare aranacak bir hastane olacak. Adı geçen firma veya başka bir şirket olabilir. Bizim buradaki teşvikimiz, İstanbul'a bir spor hastanesini kazandırılmasıdır."

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