İstanbul'a özgü bitki keşfedildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’da yeni bir endemik bir türkü keşfedildi.

İSTANBUL SOĞANI

İstanbul’da yürütülen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” (UBENİS) çalışmaları sırasında saptanan İstanbul Soğanı’nın (Allium İstanbulenese) Türkiye çapında yürütülen biyoçeşitlilik envanter çalışmaları sırasında toplanan Allium cinsine ait örneklerin hiçbirisine benzemediği tespit edildi. Bilimsel olarak tanımlanması da yapılan tür böylece dünya literatürüne Allium İstanbulenese olarak geçti.

200 KADAR ALLİUM TÜRÜ TÜRKİYE'DE TABİİ OLARAK YETİŞİYOR

Allium türleri bakımından çok zengin olan Türkiye, bazı gruplar için de gen merkezi konumunda bulunuyor. Allium bilimsel adı ile tanınan cins, geniş çapta kültürü yapılan yemeklik soğan, pırasa ve sarımsağın da içinde bulunduğu özel kokulu soğanlı bitkileri kapsıyor. Türkiye’de bu cinsin 200 kadar türü tabii olarak dağlarda, makiliklerde, kumullarda, orman açıklıklarında farklı kaya tipleri ve topraklarda yetişiyor.

ENDEMİK TÜRLERİN 54'Ü İSTANBUL'DAN

Tabii olarak Türkiye’de birçok türü yetişen bu cinsin yeni üyesi UBENİS İstanbul projesini yürüten uzman akademisyenlerin ortak çalışmalarıyla bilim dünyasına tanıtıldı. İstanbul Soğanı adı verilen bu tür ile İstanbul’un ev sahipliği yaptığı endemik türlerin sayısı ise 54’e yükseldi.