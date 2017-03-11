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İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak.

11.03.2017 - 12:08
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak ile sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Bölgenin güney ve batı kesimleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak alacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması beklenen İstanbul'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor.

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