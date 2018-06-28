İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

Şimşek çakmaları ve gök gürültülerinin ardından İstanbul'da başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Su baskınları ve dolu yağışı için tedbirlerin alınması için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı yapıldı.

İKİNCİ UYARI DA YAPILDI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21.40-23.30 saatleri arasında İstanbul'da Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere etkili olan yağışın ardından 23.30-01.00 arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin şehirde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.