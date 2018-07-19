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İstanbul'a tatile gelen model intihar etti

Amerika'dan Türkiye'ye tatile gelen ve uyuşturucu kullanıp bir evin 5. katından atlayarak intihar eden Alexandra Sabuncu, yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 09:55..
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Türk asıllı John Sabuncu'nun modellik yapan 23 yaşındaki kızı Alexandra Sabuncu, geçtiğimiz gün tatil yapmak için Florida'dan Türkiye'ye geldi.

Arkadaşları Jason Levi ve Kate Rose ile gün boyu eğlenen genç model, daha sonra Jason Levi'nin Etiler'deki evine gitti.

Sabuncu akşam saatlerinde, 5. kattaki dairenin balkonundan atladı.

İstanbul'a tatile gelen model intihar etti

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Hemen hastaneye kaldırılan genç modelin iç organlarının büyük hasar gördüğü ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İDDİA ETTİLER

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Arkadaşları ifadelerinde, gündüz havuz partisi yaptıklarını ve alkol aldıklarını söyledi. Daha eve geçtiklerini anlatan arkadaşları Sabuncu'nun sentetik uyuşturucu aldığını iddia etti.

İstanbul'a tatile gelen model intihar etti

"AİLEVİ SORUNLARI VARDI"

Olay anını anlatırken şu ifadeleri kullandılar: "Alexandra'nın ailevi sorunları vardı. Onlardan bahsetti ve daha sonra çığlık atarak balkona koşup ve aşağı atladı."

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