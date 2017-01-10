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İstanbul'a yağan kar barajlardaki doluluk oranını arttırdı

İstanbul'da yaklaşık 4 gün etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki dolululuk oranı yüzde 60'a yaklaştı.

AA | 10.01.2017 - 12:27
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 4 daha arttı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 60'A YAKLAŞTI

Bu kapsamda, toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların 6 Ocak'ta yüzde 55,55 olan doluluk oranı yüzde 59,53'e yükseldi. Böylece barajların doluluk oranı, geçen temmuzdan sonra en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Barajlarda şu anda 578 milyon 554 bin 941 metreküp su bulunuyor. Barajların bugün itibarıyla doluluk oranı ise şöyle:

 

Baraj           Doluluk (yüzde)
Ömerli              86,02
Darlık               80,97
Terkos              56,70
Büyükçekmece 39,35
Sazlıdere           37,31
Alibey                 65,24
Kazandere        35,40
Pabuçdere      17,63
Istrancalar       82,48
Elmalı               0,52
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