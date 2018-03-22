İstanbul'a yağış geliyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun her yerinde güneşli hava görülürken meteorolojiden yağış uyarısı yapıldı.

İSTANBUL YAĞIŞLI BİR HAFTA SONU GEÇİRECEK

Yurdun çoğu yerinde önümüzdeki günlerde kar ve yağmur şeklinde yağışın olacağını gösteren meteoroloji verilerine göre İstanbul'da da yağışlı bir hakim olacak.

SICAKLIKLAR DA AZALIYOR

Bugün batı kesimlerde başlayan yağışların Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek.

Pazartesi günü ise tekrar yurdun bahar mevsimini yaşamaya devam etmesi bekleniyor.