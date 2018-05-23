İstanbul’a yakın kamp alanları

Aybüke SENGİR / [email protected]

İstanbul’da yaşayıp da kaostan uzak kalmak mümkün değil. Bir de hem yakın yerlere gitmek istiyoruz, hem yeşillik görmek istiyoruz, hem de ucuz yer arıyoruz. Bu yüzden ‘’kamp candır’’. Ben kampsever olarak İstanbul’a yakın belli başlı tercih ettiğim rotaları sizler için seçtim. Bakalım hangisini gözünüze kestireceksiniz.

KIYIKÖY

İlk olarak rotamızı Trakya'nın Karadeniz sahilindeki şirin turistik yeri Kıyıköy'e çeviriyoruz. Kıyıköy, İstanbul’a ortalama 140 km uzaklıkta ve Kırklareli’ne bağlı bir yer. Bu sevimli kamp bölgesine İstanbul’dan en hızlı Çerkezköy-Saray karayolu üzerinden ulaşılıyor. Yol aşağı yukarı 2 saat sürüyor. Kıyıköy’de zaten herhangi bir lüks tesis olmadığı için gelenler çoğunlukla kamp yapıyorlar. Yaz aylarında gittiğinizde buranın dalgalı denizine de girebilirsiniz. Genelde temiz.

Ormanla çevrili Poliçe Koyu ya da Panayır İskelesi Koyu'nda kamp yapmanız ya da karavan kiralamanız en iyi seçenek olacak.

İĞNEADA

Kıyıköy’ü geçtikten sonra biraz daha devam ederseniz dünyanın doğal harikalarından biri olan İğneada Longoz Ormanları’na ulaşabilirsiniz. Burası yolculuğunuza değecek bir yer emin olun. Akşam olunca Longoz ormanlarının içinde binlerce yıldızın ışığı altında uyuyabilir ve tertemiz bir sabaha uyanıp denize girebilirsiniz, mis...

KİLYOS

Kilyos, hepimizin bildiğiniz gibi İstanbul’ın Sarıyer ilçesine bağlı bir sayfiye mahallesi. Ben çok uzaklara gidemem, İstanbul’un içinde kafamı dinleyebileceğim bir kamp bölgesi istiyorum diyorsanız Kilyos’u öneriyorum size. Kilyos denilince akla ilk olarak deniz güneş kumsal gelse de, buraya çadırınızı götürüp kamp da yapabilirsiniz, çok sayıda kamp yeri var.

ŞİLE SAHİLKÖY

Sahilköy, Şile merkeze gelmeden yaklaşık 15 km önce, gelişmiş bir köy. Sahil yolu boyunca irili ufaklı kulübelerle karşılaşacaksınız. Sahilköy denilince Şile’de ilk akla gelen kamp alanı oluyor zaten. Bir ucu plaj, diğer ucu çam ormanı bir alan burası. Ormanda çadır kurabilir, ya da oradaki kurulu çadırlarla kamp yapabilirsiniz.

Sahilköy kamp alanında giriş ücretini ödedikten sonra kafanıza göre bir yere çadır kurmanıza izin veriyorlar, benim tavsiyem ormanın içine girmeniz. Ama isterseniz plaj kısmına doğru uzanıp daha sakin, ıssız bir yere de kurabilirsiniz. Ormanın içinde hazır kurulu çadırlar, ilk tercihiniz olsun. Yüksek ahşap bir platformun içinde kurulmuş bu çadırlarda iki kişilik sünger yatak, yastık ve nevresim de var.

ÖMERLİ BARAJI- ESENCELİ KÖYÜ

Kamp için etrafınızda dere, göl ya da deniz arıyorsanız Ömerli Barajı’ndaki Esenceli köyü tam öyle bir yer. Ulaşımı da İstabul’da oturanlar için oldukça kolay. Araçla İstanbul – Bostancı’dan yaklaşık 50 km.‘lik bir mesafede. İstanbul’dan Şile otobanına çıktıktan sonra gözlemecilerin olduğu Avcıkoru’ya gelmeden, Esenceli tabelasını gördüğünüzde sapaktan girin ve yoldan hiç ayrılmayın, ormanı takip ederek köye gideceksiniz.

Esenceli oldukça küçük bir köy. Medeniyetten uzak, Ömerli Barajı kıyısında sessiz, sakin bir yer. Hatta köye vardığınızda terk edilmiş zannedebilirsiniz. Gezerken en fazla bir kişi görebilirsiniz, ayrıca bakkal, kahvehane vs gibi şeyler yok. Buraya gitmeden çantanızı güzelce doldurmanızda fayda var.