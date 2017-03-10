İstanbul'a yeni metro hattı inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni proje hakkında bir takım bilgiler paylaştı.

"SARIYER'DEN BÜYÜKÇEKMECE'YE KADAR TÜNEL SİSTEMİ PLANLIYORUZ"

Topbaş, “İstanbul’da 100 kilometreyi aşkın bir tünel yol programlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizleri çok ilgilendirdiği için Sarıyer’den Büyükçekmece’ye kadar 140 kilometre ardışık tünel sistemi planlıyoruz. Yani buradan Büyükçekmece’ye gitmek isteyen, o tünelleri kullandığı zaman çok kısa bir sürede Büyükçekmece’ye erişebilecek veya aradaki ilçeleri gidebilecek. Aynı şekilde karşı yakada Harem’den Küçükköy’e ve Anadolu Hisarı'na kadar 18 kilometrelik bir tünel programladık. Yani yerin altından, üstünden her noktada nerede sorun varsa çözmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

ORTAKÖY'DEN SARIYER'E SAHİL BOYUNCA METRO

Sarıyer’e metro müjdesi veren Topbaş, “Sarıyer’e sahilden inşallah bir metro getireceğiz. Yani Ortaköy’den başlayacak ve Sarıyer’e kadar sahil boyunca metro getireceğiz. Bu hayal dahi edilemeyecek bir gelişmedir. Zaten Cumhuriyet Mahallesi ve Hacı Osman’a kadar gelen bir metro var. O metronun devamını da Çayırbaşı’na indirebilir miyiz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Alttan da gelecek olan metro ile birleşecek. Böylece erişim çok daha kolay hale gelecek.” diye konuştu.