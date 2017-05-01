İstanbul'da 1 Mayıs

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi.

POLİS KONTROL NOKTALARINDAN GEÇİŞLERE İZİN VERİLİYOR

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden geçecek vatandaşlar ile turistler, polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra geçiş yapabiliyor.

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli geliş-gidiş yönünde trafik akışı sağlanamıyor.

Yol ve cadde başlarında nöbet bekleyen polis ekipleri; Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akımı Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akımı Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akımı Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akımı Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendiriyor.