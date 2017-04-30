taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5521
EURO
3,8707
ALTIN
144,85
PETR
51,8300

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri kent genelindeki bir çok adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

30.04.2017 - 14:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplanacak grupların içerisine girerek taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatarak grupları bu yönde yasadışı sol bir örgüt adına yönlendirecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapıldı.

OPERASYONLARDA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 03.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri  kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3 katındaki daireye baskın yaptı. Dairede arama yapılırken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045 sokak üzerindeki, 5 katlı apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva sokakta bulunan bir binaya da baskın düzenledi.

Operasyon hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan16 şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

550
Ahmet Hakan: Tarikat düşmanları bunu düşünemezdi

Ahmet Hakan: Tarikat düşmanları bunu düşünemezdi

404
ABD'nin zırhlı araçları Türkiye sınırında

ABD'nin zırhlı araçları Türkiye sınırında

210
Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

Zehra gecelerde, Aleyna Tilki estetik yaptırdı

61
Erdoğan'dan ABD-YPG fotoğraflarına sert tepki

Erdoğan'dan ABD-YPG fotoğraflarına sert tepki

107
ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

ABD askerleri YPG'li teröristlerin cenazesine katıldı

90
Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

Le Pen'in korumalarından gazeteciye şiddet İZLE

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM