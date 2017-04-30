İstanbul'da 1 Mayıs öncesi terör operasyonu: 16 gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplanacak grupların içerisine girerek taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatarak grupları bu yönde yasadışı sol bir örgüt adına yönlendirecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapıldı.

OPERASYONLARDA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 03.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3 katındaki daireye baskın yaptı. Dairede arama yapılırken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045 sokak üzerindeki, 5 katlı apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva sokakta bulunan bir binaya da baskın düzenledi.

Operasyon hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan16 şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.