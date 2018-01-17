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İstanbul'da 1 milyon liralık sahte içki ele geçirildi

İstanbul Avcılar’da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ünlü bir markaya ait sahte bandrollü yaklaşık 10 bin şişe bulundu.

İHA | 17.01.2018 - 20:26..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ünlü bir şarap markasına ait sahte Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu (TAPDK) bandrollü ürünlerin Avcılar Ambarlı’da bir hurdacı deposunda saklandığı ihbarını aldı.

İHBAR GELDİ, POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Gelen istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz çalışması sonrasında yaklaşık 10 bin şişe piyasa değeri ise 1 milyon lirayı bulan, içleri dolu sahte şarap şişelerine ulaştı.

İstanbul'da 1 milyon liralık sahte içki ele geçirildi

3 GÖZALTI

Şarap şişelerinin güneşli ve açık ortamda saklanırken yapılan incelemede bandrollerin de sahte olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili ekiplerin incelemeleri devam ederken, ilk etap 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 milyon liralık sahte içki ele geçirildi

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