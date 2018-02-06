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İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

Bağcılar'da dünyaca ünlü markalara ait 1 milyon lira değerinde sahte parfüm ve parfüm yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İHA | 06.02.2018 - 00:46..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan yakın takibin ardından ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

1 MİLYON LİRALIK MALZEME BULUNDU

Baskında çok sayıda dünyaca ünlü markalara ait dolu ve boş parfüm şişesi ile parfüm yapımında kullanılan malzemeler, bidonlara konulmuş esans karışımı ve markalara ait etiketler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelerin değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu VİDEO

İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

İstanbul’da 1 milyon liralık sahte parfüm operasyonu

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