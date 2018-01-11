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İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da 10 ilçenin belli bölümlerine yarın saat 15:00'e kadar su verilmeyeceğini duyurdu.

İHA | 11.01.2018 - 01:37..
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiği, bu nedenle de yarın saat 15.00’e kadar belli bölgelerde su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

SUYU KESİLECEK İLÇELER

İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde yarın saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" ifadelerine yer verildi.

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