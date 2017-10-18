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İstanbul'da 10 PKK şüphelisi gözaltında

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

18.10.2017 - 07:52
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ÖRGÜT

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği ve ilerleyen günlerde korsan eylemler düzenleyeceği değerlendiren kişiler ile örgütün gençlik yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde bulunanların kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kullandığı belirlenen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

19 ADRESE BASKIN

Biri il dışında diğerleri ise Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde bulunan 19 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi yakaladı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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