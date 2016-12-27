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İstanbul'da 11 ilçede elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 11 ilçede, 29 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

AA | 27.12.2016 - 00:02
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BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece’de 08.00-16.00 saatleri arasında Yenimahalle Mahallesi, Yalı 2 Sokak, Yalı Caddesi, D-100 Karayolu Caddesi ve civarında kesinti yapılacak.

Çatalca’da 08.00-16.00 saatleri arasında İnceğiz Mahallesi, Hanice Caddesi, Desi, Meddah, Memleket Çıkmazı, Mercan, Rüzgar sokakları, Kaleiçi Mahallesi, Kıbrıs Şehidi Abdülkadir Tanguç, Petek ve Köprü sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamaya göre, elektrik alamayacak diğer yerler ise şunlar:

"Sultangazi’de 08.00-18.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi, 2550, 2491. sokaklar, Eski Edirne Asfaltı ve 1. Cebeci caddeleri.

Küçükçekmece’de 08.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi, Ebabil ve İstasyon caddeleri, Nilüfer, Tomurcuk, Nergis sokaklar, 09.00-13.00 saatleri arasında Tevfikbey Mahallesi, Pazar Yolu Sokak.

Esenyurt’ta 09.00-21.00 saatleri arasında Namık Kemal Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, Adile Naşit Bulvarı, Deniz Gezmiş Caddesi, Pınar Mahallesi, 1491, 1502, 1501, 1507, 1505, 1506, 1577, 1576, 1510, 1508 sokaklar.

Arnavutköy’de 09.00-17.00 saatleri arasında Haraççı Mahallesi, Haraççı Caddesi, Işıltı ve Şanlı sokaklar, Haraççı-Hadımköy Yolu, Göçmenkent caddeleri.

Silivri’de 09.00-16.00 saatleri arasında Beyciler Mahallesi, Gökyüzü Caddesi.

Sarıyer’de 09.00-13.00 saatleri arasında Darüşşafaka Mahallesi, Ilıca, Asma, Balamir, Ata sokaklar, 01.00-03.00 saatleri arasında Ayazağa, Maslak, Poligon, İstinye, Emirgan, Baltalimanı, Pınar, Reşitpaşa mahalleleri.

Güngören’de 09.00-17.00 saatleri arasında Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Günay Sokak, Bayrampaşa’da 09.00-12.00 saatleri arasında Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Meltem, Özkan, Hakan, Park, Yaşar Doğu sokaklar.

Bakırköy’de 10.00-11.00 saatleri arasında Kartaltepe Mahallesi, Koşuyolu Caddesi.

Zeytinburnu’da 12.30-13.30 saatleri arasında Kazlıçeşme Mahallesi, Abay Caddesi, Beşkardeşler 1, Beşkardeşler 2, Beşkardeşler 3, Beşkardeşler, Kennedy Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, 11.10-12.10 saatleri arasında Telsiz Mahallesi, 71 Sokak, 13.00-16.00 saatleri arasında Maltepe Mahallesi, Çifte Havuzlar Caddesi, Dokumacılar Sitesi Sokak."

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