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İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 12 ilçenin bazı bölgelerinde 17 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak

15.03.2017 - 03:31
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Başakşehir, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Silivri, Esenler, Sarıyer, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin bazı mahallelerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Bu ilçelerin bazı mahallelerine 17 Mart Cuma günü 08.00 ile 18.00 arasında farklı saatlerde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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