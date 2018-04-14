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İstanbul'da 120 noktada 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 10 bin 246 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 212 kişi gözaltına alındı.

AA | 14.04.2018 - 15:08..
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İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda dün akşam kent genelinde 120 noktada, 3 bin polisin katılımıyla bu yılın 6. uygulaması yapıldı.

İstanbul'da 120 noktada 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu ekipler katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da 120 noktada 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

212 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada 10 bin 246 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 212 kişi gözaltına alındı, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, 3 bin 224 araç kontrol edildi, 39 araç trafikten men edildi, araç sürücülerine 136 bin 141 lira ceza kesildi.

Bu arada, 252 iş yerinin denetlenmesi sonucunda 6 iş yerine de işlem yapıldı.

Ekipler, yoklama kaçağı 54 kişiyi de yakaladı.

İstanbul'da 120 noktada 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

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