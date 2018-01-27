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İstanbul'da 1200 polisle huzur denetimi

İstanbul'un 39 ilçesinde 1200 polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur Denetimi' yapıldı.

AA | 27.01.2018 - 01:49..
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İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bugüne kadar 36 kez yapılan uygulamaların 37'ncisi, saat 20.00'de başlatıldı.

İstanbul'da 1200 polisle huzur denetimi

UYGULAMAYA BİRÇOK BİRİM KATILDI

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

İstanbul'da 1200 polisle huzur denetimi

ŞÜPHELİLERE GBT KONTROLÜ YAPILDI

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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