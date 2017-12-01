taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9312
EURO
4,6620
ALTIN
160,87
PETR
64,0100

İstanbul'da 3 milyonluk kobra zehri ele geçirildi

İstanbul Silivrikapı'nda sur dibinde kobra zehri ticareti yapan bir Suriyelinin bıraktığı 123 tüp kobra zehri ele geçirildi.

DHA | 01.12.2017 - 19:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 'Kobra zehri' ticareti yapan Suriye uyruklu bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, M.A. isimli Suriye uyruklu şüphelinin Silivrikapı'daki sur dibine bir paket bıraktığını tespit etti.

123 TÜP ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Organize ekipleri, 2 gün boyunca aralıksız olarak paketi almaya gelecek kişiyi bekledi. Paketi kimsenin almaması üzerine ekipler, yaptığı çalışmada 123 tüp kobra zehirine ulaştı.

İstanbul'da 3 milyonluk kobra zehri ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Polis ekipleri, Kobra zehri dolu 123 tüpü incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yolladı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğunu, zehirinin yasadışı yollardan Suriye'den getirildiğini ileri sürdü. Polis ekipleri, Suriye uyruklu M.A.'yı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da 3 milyonluk kobra zehri ele geçirildi VİDEO

İstanbul'da 3 milyonluk kobra zehri ele geçirildi

KİMYASAL SİLAH, KANSER TEDAVİSİ VE DOPİNG İLAÇLARINDA KULLANILIYOR

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek etkide olduğu öğrenildi. Kobra zehrinin yakın zamanlarda Trabzon, Tokat, Ankara ve Niğde'de düzenlenen operasyonlarda da ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul'da 3 milyonluk kobra zehri ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile ticari aracın birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Açtığı eskort sitesine ilan veren kadınlardan abonelik ücreti alan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Komşusunun kazada öldüğünü görünce fenalaştı
Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ile kazayı görerek fenalaşan komşusu, hayatını kaybetti.
Van'da 5 kasa hırsızı tutuklandı
Bir halı sahanın gece bekçisini etkisiz hale getirdikten sonra kasayı çalan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

192
CHP belgeleri basınla paylaştı

CHP belgeleri basınla paylaştı

560
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

92
Neçirvan Barzani Şırnak'ta

Neçirvan Barzani Şırnak'ta

223
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

216
Graham Fuller hakkında yakalama kararı

Graham Fuller hakkında yakalama kararı

268
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM