taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.138
USD
3,5786
EURO
3,7865
ALTIN
143,79
PETR
56,6000

İstanbul'da 13 adrese uyuşturucu baskını

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24.02.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

E

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri​, farklı ilçelerde önceden belirlenen 13 adrese özel harekat polisleri ve hava desteğiyle operasyon yaptı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Şüphelilerin bulunduğu adreslere gelen ekipler, bu binaların çevresinde güvenlik önlemi alarak sokakları araç giriş ve çıkışına kapattı.

Pendik'te müstakil bir eve yapılan operasyonda ekipler, evin teras katında bulunan güvercinlerin olduğu kümes ile bahçede bulunan köpek kulübesini de aradı.

Polisin bazı adreslerde aramalara devam ettiği öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi

160
Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

Caner oğlunun velayeti için harekete geçti

122
Trump'tan nükleer silah çıkışı

Trump'tan nükleer silah çıkışı

26
Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

64
TSK askerinden El Bab'da espirili anons

TSK askerinden El Bab'da espirili anons

49
Erdoğan, eski bakan ve vekillerle bir araya geldi

Erdoğan, eski bakan ve vekillerle bir araya geldi

129
Kaplanlar drone'a saldırdı

Kaplanlar drone'a saldırdı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM