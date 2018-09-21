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İstanbul’da 13 bin 500 adet korsan ders kitabı bulundu

Kadıköy’de, korsan olarak basılmış, piyasaya sürülen 13 bin 500 adet ders kitabı ele geçirildi. Kitapları piyasaya sürdüğü iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 21.09.2018 - 09:35..
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Polis kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Kadıköy ve çevresinde bazı depolarda korsan olarak üretilen okul kitapları satıldığı yönündeki ihbarları değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, takibe aldıkları depolara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

7 AYRI DEPO ARANDI

İlçede 7 ayrı depo ve iş merkezinde yapılan aramada, korsan olarak basılmış piyasa değeri 1 milyon 450 bin lirayı bulan 13 bin 500 adet eğitim kitabı ele geçirildi. Bu kitapların basımını sağlayıp, piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi polisin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan korsan kitapların saklandığı iş merkezleri ve depolara yapılan baskın anı polis kameralarına da yansıdı. Kayda geçen görüntülerde polis korsan kitapların bulunduğu rafları tek tek inceliyor.

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