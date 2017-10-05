İstanbul'da 15 adrese terör baskını

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, kırsal alanda yaralanıp kente getirilen yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un 10 ilçesinde tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.