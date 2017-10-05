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İstanbul'da 15 adrese terör baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

05.10.2017 - 06:04
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, kırsal alanda yaralanıp kente getirilen yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da 15 adrese terör baskını

İstanbul'un 10 ilçesinde tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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