İstanbul'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 Hindistan’da Nipah virüsü: 10 ölü Hindistan’da meyve yarasalarının taşıdığı Nipah virüsü yüzünden 10 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi karantina altına alındı.

2 FETÖ şüphelisi 9 pilot itirafçı oldu TSK'daki kripto FETÖ üyelerinin tespit edilmesi için yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 56 şüpheliden 9'u itirafçı oldu.

3 Saadet Partisi DGM hakimini 1. sıradan aday gösterdi Saadet Partisi'nin YSK'ya teslim ettiği milletvekili adaylarının listesinde, Refah Partilileri tutuklayan eski DGM hakimi Tanju Güvendiren'in olması dikkat çekti.

4 Temizlik yapan kadın 40 bin lirayı çöpe attı Kırıkkale'de bir kadının evde temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla çöpe attığı 40 bin 600 lira, polis ekipleri tarafından bulundu.

5 Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı Türk Telekom; 130 milyon liralık yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde devreye aldığı Esenyurt Veri Merkezi, hizmete sunuldu.

6 Yasemin Allen'ın bacakları mosmor Malezya’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.