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İstanbul'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağıthane ve Maltepe'de düzenlenen operasyonlarda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

DHA | 22.05.2018 - 10:09..
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak sigaraların Kağıthane'de bulunan bir depoda saklandığı bilgisini aldı.

Ekipler depoya baskın düzenledi. Operasyonda C.A. gözaltında alındı. 6 bin paket de kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İkinci operasyon ise bir kargo şirketlerine yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla İstanbul'a yüklü miktarda kaçak sigara girişi yapılacağı bilgisini aldı.

İstanbul'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, eş zamanlı Maltepe ve Kağıthane'de kargo şirketine operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi; iki kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul'da 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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