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İstanbul'da 16 yaşındaki kızın cesedi bavulda bulundu

Gaziosmanpaşa'da, 16 yaşındaki kızın cesedi bavulda bulundu.

AA | 27.11.2017 - 09:02..
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde cinayet ihbarı üzerine Yıldıztabya Mahallesi'ne giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan 31 yaşındaki A.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

BOŞ BİNADA BAVUL İÇERİSİNDE CESET

Şüphelinin yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda aynı mahalledeki metruk bir gecekondunun alt katına inen ekipler, bir bavulda 16 yaşındaki D.İ'nin cesedini buldu. İlk incelemede, D.İ'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından D.İ'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  Bu arada, şüphelinin Gaziantep'te cezaevi firarisi olduğu, uyuşturucu, hırsızlık ve çocuk istismarından 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

BİR YIL ÖNCE GAZİANTEP'TEN KAÇIRILDI

A.Ş'nin bir yıl önce D.İ'yi Gaziantep'ten kaçırarak İstanbul'a getirdiği ve birlikte yaşamaya başladıkları öne sürüldü.

D.İ'nin, A.Ş. tarafından fuhşa zorlandığı için Antalya'da yaşamaya başlayan ailesinin yanına gitmek istediği ancak zanlının durumu öğrenerek D.İ'yi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan alarak eve getirdiği iddia edildi.

Evde tartıştığı D.İ'yi öldürdüğü ve cesedini de bavula koyarak evlerinin aşağısındaki metruk gecekonduya bıraktığı iddia edilen şüphelinin, kendisine engel olmak isteyen aile yakınlarını ise havaya ateş açarak uzaklaştırdığı ifade edildi.

Bu arada, D.İ'nin ailesinin, kızlarını kaçıran zanlı hakkında suç duyurusunda bulundukları ve bir yıldır kızlarını aradıkları öğrenildi.

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