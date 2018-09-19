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İstanbul'da 18 bin 725 öğrenci özel okul teşviği alacak

Bu yıl özel okul teşvikinden faydalanmak için başvuru yapan veli sayısı 144 bin 783. İstanbul'da bu yıl 18 bin 725 öğrenci özel okul teşviğinden yararlanacak.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 11:31..
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İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okul teşviğinden geçen yıl İstanbul'dan 17 bin 562 öğrencinin faydalandığını söyledi.

18 BİN 725 ÖĞRENCİ OKUL TEŞVİĞİ ALACAK

Levent Yazıcı, "İstanbul'da bu yıl 18 bin 725 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığının özel okul teşviğinden yararlanacak." dedi.

BİN 200 KİŞİ ARTTI

Levent Yazıcı, özel okul teşviğinden faydalanan öğrenci sayısının her yıl belli bir oranda artış gösterdiğini ve bu yıl İstanbul'daki sayının yaklaşık bin 200 kişi daha artığını anlattı.

İstanbul'da 18 bin 725 öğrenci özel okul teşviği alacak

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ BU YIL DA DEVAM EDECEK

Öğretmen Akademileri projesinin gecen yıl İstanbul'da başarılı bir şekilde uygulandığını kaydeden Levent Yazıcı, akademilerin bu yıl da devam edeceğini kaydetti.

"FARKLI ATÖLYELER KURARAK ÇALIŞACAĞIZ"

Levent Yazıcı, "Farklı atölyeler açarak devam edeceğiz. Bunun için birçok üniversite rektörü ile bir araya geldik. Hep birlikte bu akademilerde uygulayıcılarla ve üniversitedeki öğretim elemanlarıyla yoğunlaştıracağız. İçimizdeki lisansüstü çalışması olan ve çok iyi uygulayıcı olan öğretmenlerimizle de farklı atölyeler kurarak çalışacağız. Öğrencilerimiz nasıl çok yönlü gelişmesi önem arz ediyorsa öğretmenlerimizin de ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmek istedikleri farklı boyutlarda onlara eğitim imkanı sağlamak önemli. Biz de bunu en üst düzeyde sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

İstanbul'da 18 bin 725 öğrenci özel okul teşviği alacak


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