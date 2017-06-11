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İstanbul'da 18 DEAŞ'lı gözaltında

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2017 - 10:48
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan ve halen İstanbul'da örgüt faaliyetlerine devam eden kişilerin yakalanması amacıyla 11 ilçedeki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda 18 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital malzeme, örgütsel yayın, kelepçe, pompalı tüfek ve 35 mermi bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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