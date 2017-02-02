taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7387
EURO
4,0268
ALTIN
146,07
PETR
56,7600

İstanbul’da 183 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 183 bin kaçak sigara ele geçirilirken, 2 süpheli tutuklandı.

02.02.2017 - 12:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sigara kaçakçılarına yönelik çalışma başlatan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’de bulunan bir adreste piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak sigaraların olduğunu belirledi.

İstanbul’da 183 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

183 BİN SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

apılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 183 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, K.Z. ve U.A isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM