İstanbul'da 19 ilçede 48 alan riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu’nda geçtiğimiz cuma günü 1’i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan çöken binanın ardından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde önceki gün belediye başkanlarının katılımıyla, "Kentsel dönüşüm" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

RİSKLİ BİNALARA DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk'ün haberine göre Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinip riskli binalara dikkat çekti. Kenti güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul’u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

"250 BİN KONUT RİSKLİ"

İstanbul’daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, “Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor” dedi.

"HERGÜN RİSK ARTIYOR"

İstanbul’daki bu yapılaşma durumunun karşısında deprem gibi bir gerçeğin de bulunduğunu ifade eden Özhaseki, "Bendeki raporlara baktığımız zaman, doğrusu ürkmemek elde değil. 1939’da Erzincan’dan başlayarak bir çizgi halinde İstanbul’a kadar uzanan bu hattaki depremler yaklaşık 60 yıl sürüyor. Gölcük depreminden de bugüne kadar 17 yıl geçmiş, her gün de risk artıyor. Bir başka özellik, bütün bu depremlerin 7 şiddetinde olması. Bilim adamları, büyük bir ihtimalle 2030 yılına kadar 4 ayrı fay hattından İstanbul’da deprem beklendiğini söylüyorlar ve hepsinin de ortak kanaati, 2030’a kadar, yarın da olabilir, 2030’da da olabilir ve şiddeti de 7 civarında olacak" diye konuştu.