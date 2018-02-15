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İstanbul'da 2 bin polisle huzur operasyonu

İstanbul'da uygulanan huzur operasyonlarının 38. yapıldı. Asayiş Şube ile birlikte birçok ekibin katıldığı operasyonda, 2 bin polis görev aldı.

AA | 15.02.2018 - 03:44..
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Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin polis katıldı.

İstanbul'da 2 bin polisle huzur operasyonu

KESİNTİSİZ MÜCADELE

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'da 2 bin polisle huzur operasyonu

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