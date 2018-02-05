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İstanbul'da 2 bin polisle okul denetimi

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, polis ekipleri İstanbul'daki tüm ilçelerde okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı.

DHA | 05.02.2018 - 10:24..
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Toplam 150 noktada yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, ekipler okulların önünde şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

SERVİS ARAÇLARI DA KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde servis araçları da Mobil Okul Timleri (MOT) tarafından kontrol edildi. Araçların koltuklarındaki emniyet kemerlerini inceleyen ekipler, aynı zamanda sürücülerin evraklarını da kontrol etti. Okul servis sürücüleri, denetimlerin sıklıkla yapılmasını istedi.

İstanbul'da 2 bin polisle okul denetimi

İstanbul'da 2 bin polisle okul denetimi ViDEO

İNTERNET KAFEYE GİDEN ÖĞRENCİLER OKUL YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bu arada Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan ekipler, okulun yakınındaki bir internet kafeye girerek denetim yaptı. Yaşları tutmadığı halde internet kafeye giren 3 çocuk, polisler tarafından okul yetkililerine teslim edildi.

İstanbul'da 2 bin polisle okul denetimi

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